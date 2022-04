தம்பியுடன் தகாத உறவு வைத்த“சுபாஷினி”.. தட்டிக் கேட்ட கணவன் மாமியார் ”மர்டர்”..கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் வேடசந்தூர் அருகே தோட்டத்து வீட்டில் தூங்கி கொண்டிருந்த மாமியார் மற்றும் கணவரை நள்ளிரவில் கள்ளக்காதலனை ஏவி தீர்த்துக்கட்டிய மனைவி சுபாசினி கள்ளக்காதலன் மற்றும் கூலிப்படையினரை போலீசார் ஒரே நாளில் கைது செய்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே உள்ள குருக்களையம்பட்டியை சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் . இவருக்கு திருமணமாகி சுபாஷினி என்ற மனைவியும், 5 வயதில் மகனும் உள்ளனர்.

செல்வராஜ் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்ததுடன், கொத்தனார் வேலையும் செய்து வந்தார். மேலும் குருக்களையம்பட்டியில் உள்ள தனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் விவசாயமும் செய்து வந்தார்.

English summary

Police on the same day arrested the wife and the culprits who brutally murdered the husband and mother-in-law due to an illicit affair in Dindigul.