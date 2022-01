இங்க பாருங்க.. இது துப்பாக்கியாம்.. எப்படி ரெடி பண்ணிருக்காங்க பாருங்க.. திண்டுக்கல் வழக்கில் திடுக்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் இரவு நேரத்தில் இளைஞர் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கொலைக்குப் பயன்படுத்தியதாக குற்றவாளிகளிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ள துப்பாக்கியின் புகைப்படம் போலீசாரால் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மேற்கு மரியநாதபுரம் அருகே உள்ள செட்டிக்குளம் என்ற குளத்தை மீன் வளர்ப்பதற்காக மேற்கு மரியநாதபுரம் பகுதியை சேர்ந்த மாணிக்கம் என்பவரின் மகன் ராக்கி என்ற ராகேஷ்குமார் குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று இரவு குத்தகை எடுத்த குளத்தின் அருகில் தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்திக் கொண்டிருந்தார்.

புரிஞ்சிக்கோங்க.. அண்ணாமலை அண்ணாமலைதான்.. 3 தடவை அடித்து கூறிய செல்லூர் ராஜூ!

அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் இடது விலாவில் 6 பால்ரஸ் குண்டுகள் பாய்ந்து மயங்கிய ராகேஷ் குமாரை, உடனிருந்த நண்பர்கள் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் திண்டுக்கல் தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். ஆனால் பொழுது மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்த பொழுது அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக கூறினார்.

English summary

Four persons have been arrested in connection with the shooting death of a youth at Dindigul at night . In this case, a photo of the gun seized from the perpetrators as being used in the murder has now been released by the police.