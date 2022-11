பிரதமர் மோடியை வரவேற்க சென்ற அண்ணாமலை.. 'செல்பி' கேட்டு சுற்றி வளைத்த தொண்டர்களால் பரபரப்பு!

Dindigul

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் பிரதமர் மோடியை வரவேற்க வந்த தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வருகை தந்தார். அண்ணாமலையை பார்த்ததும் உற்சாகம் அடைந்த பாஜகவினர் செல்பி எடுக்க அவரை சூழ்ந்து கொண்டதால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் காந்திகிராமத்தில் உள்ள காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. காந்திகிராம நிறுவனத்தின் பவள விழாவும் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் மோடி பெங்களூருவில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை வந்து அங்கிருந்து திண்டுக்கல்லுக்க்கு ஹெலிகாப்டரில் வருகை தந்தார்.

39 சீட் பாஜக தான்.. காத்து எங்க பக்கம்.. கிரவுண்ட்ல நிக்கிறது நாங்க.. ஒரேயடியாக வெடி வீசிய அண்ணாமலை!

