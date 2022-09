இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே? திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்கு இப்படி ஒரு ஷாக்கா? வேலி தாண்டும் வெள்ளாடு.. யார்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்திருக்கும் நிலையில் திண்டுக்கல் அதிமுகவில் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது. காரணம் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இணைந்துள்ள இரு ஒன்றிய செயலாளர்கள், திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தரப்பில் இருக்கும் நான்கு ஒன்றிய செயலாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் அதில் இருவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு ஆதரவு தர தயாராகி வருவதாக வெளியாகி உள்ள தகவல் பரபரப்பை கூட்டி இருக்கிறது.

அதிமுக அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக தற்போது அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளை வளைக்கும் முயற்சியானது ஓபிஎஸ் தரப்பால் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதற்கு ஓரளவு பலனும் கிடைத்த நிலையில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் தீர்ப்பால் அந்த முயற்சி தற்காலிக சுணக்கம் கண்டது. இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு விரைவில் வெளியாகவிருக்கும் நிலையில், பல மாவட்டங்களில் பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தீவிரமாகி முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா?’நத்தம்’ ’திண்டுக்கல்’ இடையே களைகட்டிய பஞ்சாயத்து! அதுக்காக இப்படியா?

English summary

Dindigul is causing a stir in AIADMK as the issue of single leadership is heating up in AIADMK. The reason is that the two union secretaries who are on the OPS side are negotiating with the four union secretaries who are on Dindigul Srinivasan's side and two of them are preparing to support O. Panneerselvam's side.