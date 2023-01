விர்ர்னு ஏறும்.. "போதை காளானை" தேடி காட்டுக்குள் போன இளைஞர்கள்! கொடைக்கானலில் இரவில் நடந்த விபரீதம்

Dindigul

oi-Jackson Singh

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் போதைக் காளானை தேடி அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் சென்ற இளைஞர்கள், வழிதெரியாமல் காட்டுக்குள் சிக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போதை தந்த கிளர்ச்சியில் பயம் அறியாமல் காட்டுக்குள் சென்ற இளைஞர்கள், சரியான நேரத்தில் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் சிறிது தாமதித்திருந்தால் கூட வன விலங்குகளுக்கு அவர்கள் இரையாகி இருப்பார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, கொடைக்கானலில் விற்கப்படும் இத்தகைய போதைக் காளான்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

English summary

The incident of Kodaikanal youths who went into the dense forest in search of narcotic mushroom and got stuck in the forest has created a lot of excitement. The youths who went into the forest fearlessly in the drug-fueled rebellion, were rescued in time. They are said to have fallen prey to wild animals even if they had delayed a little longer.