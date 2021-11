ஹசன் அலி மனைவியை கூட மோசமாக விமர்சிக்கும் பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள்!இம்ரான் கான் என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்து வெளியேறிய பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு அந்த நாட்டு பிரதமரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான இம்ரான் கான் ட்விட்டரில் ஒரு மெசேஜ் ஷேர் செய்துள்ளார்.

லீக் ஆட்டங்களில் தோல்வியே பெறாத பாகிஸ்தான் அணி , அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது.

அதிலும் குறிப்பாக, 19வது ஓவரில் பாகிஸ்தான் அணி மிகவும் நம்பிக்கொண்டிருந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஷஹீன் அப்ரிடி பந்து வீச்சில் தொடர்ந்து 3 சிக்சர்களை விளாசினார் ஆஸ்திரேலிய வீரர் மேத்யூ வேட்.

English summary

Pakistan vs Australia: Pakistan Prime Minister Imran Khan says, he know exactly how all of the Pakistan players are feeling right now, because he had faced similar disappointments on the cricket field.