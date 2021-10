கோலி படைக்கு மேலும் ஒரு சோதனை.. கெத்தாக களமிறங்கும் நியூசி.யின் அதிரடி சூரர்.. என்ன நடக்க போகுதோ!

Dubai

oi-Rayar A

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பை தொடரில் இன்று இரவு மிக முக்கியமான போட்டி நடைபெற உள்ளது. இந்தியாவும்-நியூஸிலாந்தும் வாழ்வா? சாவா? போட்டியில் பலப்பரிட்சை நடத்துகின்றன.

'என்ன.. டாஸ்மாக் 6 வருஷமா நஷ்டத்துல இயங்குதா?'.. அதிரடி மீம்ஸ்களால் தெறிக்க விடும் நெட்டிசன்கள்!

இந்த தொடரில் இரு அணிகளுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உள்ளது. இரு அணிகளுமே பாகிஸ்தானிடம் தோல்வி அடைந்து வந்துள்ளன. பாகிஸ்தானுடன் இந்தியா படுதோல்வி அடைந்து இருந்தாலும், நியூசிலாந்து போராடி கடைசியில்தான் மேட்சை கை விட்ட

English summary

New Zealand Team captain Gary Stead says Martin Guptill is ready to play against India. Intimidating player in action in the Martin Guptill with a lot of experience