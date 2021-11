வரிசையாக சரணடையும் டீம் இந்தியா.. அத்தனைக்கும் காரணம் ஐபிஎல் தொடர்.. வறுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு எதிராக உலக கோப்பை 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் அடுத்தடுத்து இந்தியா தோல்வியை தழுவிய நிலையில் ஐபிஎல் விளையாட்டுதான் இந்த பின்னடைவுக்கு காரணம் என்று குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூகவலைத்தளங்களில் பலராலும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது . ட்விட்டர் சமூக தளத்தில் ஐபிஎல்லை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நேற்று இரவு அகில இந்திய அளவில் ட்ரெண்டிங் ஆக இருந்தது.

ஏதோ மேம்போக்காக குற்றம் சுமத்த வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற கோரிக்கைகளை விடுக்கவில்லை. உண்மையில் நன்கு உற்றுப்பார்த்தால் ஐபிஎல் தொடர் இந்திய அணி வீரர்களை வெகுவாக பாதித்துள்ளது .இந்த தொடர் தோல்விக்கு காரணமாக மாறியுள்ளது புரியும் என்கிறார்கள் பலரும்.

English summary

Ban IPL: Indian team fans asking to ban IPL as India defeated by Pakistan and New zealand in T20 World Cup 2021. Netizens troll team India after their humiliating defeat against Newzealand on yesterday.