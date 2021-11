நேற்றுடன் திடீர் ஓய்வு.. அழுத ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்.. தோனி சாதனையை முறியடித்தவருக்கு கிடைத்த கவுரவம்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: டி20 உலக கோப்பை தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வீரர் அஸ்கர் ஆப்கன் ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தான் கண்ட மிகச் சிறந்த கேப்டனான அவருக்கு சக வீரர்கள் "கார்ட் ஆப் ஹானர்" மூலம் பிரியா விடை கொடுத்தனர்.

பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அஸ்கர், உடைந்து அழுதுவிட்டார். இத்தனை நெகிழ்ச்சியும், நேற்றைய ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் நபீயா அணிகள் இடையேயான போட்டியின்போது அரங்கேறின.

English summary

T20 world cup 2021: Afghanistan cricketer Asghar Afghan has announced his retirement while T20 World Cup 2021 is going on and Afghanistan's Asghar Afghan Receives 'Guard Of Honour' From His Teammates.