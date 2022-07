ஊருக்காக ஆடிய கலைஞன் ராஜய்யன்! சலங்கைகளுடனே சரிந்த கால்கள்! கூத்து கட்டிய போதே காற்றில் கலந்த ஆத்மா!

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே தெருக்கூத்து நாடகத்தில் நடித்த கலைஞர் ஒருவர் கூத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கும் போதே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருவதோடு, பலரும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

தமிழர்களின் தொன்மையான கலைகளில் ஒன்றான கூத்துக்கலை கடந்த சில ஆண்டுகளாக அழிந்து வருகிறது. குறிப்பாக மேடைகள், அலங்காரங்கள் இல்லாத தெருக்கூத்து, மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை கண்டுள்ளது.

சினிமா, தொலைக்காட்சி, சமூக வலைதளங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள இந்த காலத்தில், கூத்துக்கலை கிட்டத்தட்ட அழிந்தே விட்ட நிலையில், பெரும்பாலான கூத்துக் கலைஞர்கள் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக, மாற்று தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர். சிலர் மட்டும் இன்னும் அதிலேயே நீடிக்கின்றனர்.

English summary

The footage of a street theatre artists fainting and dead while singing near Sathyamangalam in Erode district has gone viral on social media and many people are paying their respects to him.