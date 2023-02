50 ஆயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்போம்.. களத்தை 'அப்படி' வச்சிருக்கோம்.. கேபி முனுசாமி பரபர!

அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் தான் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை எந்த கட்சியும் இல்லை என கேபி முனுசாமி கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார். அதற்கேற்ற வகையில் களத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை எதிரிகளே இல்லை என ஆளும்கட்சியினர் சொல்கின்றனர். உண்மையில் அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் தான் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை எந்த கட்சியும் இல்லை என கேபி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பிறகு, அதிமுகவினர் பரபரப்படைந்த நிலையில், ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இரு தரப்பினருமே போட்டியிடுவதாக தெரிவித்திருந்தனர்.

