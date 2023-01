ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி: காங்கிரஸ் தான் வெற்றி பெறும்.. அதிமுகவிற்கு வாய்ப்பு இல்லை.. திருமாவளவன்

Erode

தூத்துக்குடி: ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ள திருமாவளவன் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற கூட்டணி கட்சிகளுடன் வலுவாக பாடுபடுவோம் என்றார். மேலும் அதிமுக வெற்றி பெற வாய்ப்பு இல்லை என்றும் கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4-ந்தேதி மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானது.

1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநித்துவ சட்டப்படி ஒரு தொகுதி காலியானால் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் அந்த தொகுதிக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். அந்த வகையில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு வரும் பிப்ரவரி மாதம் 27-ந்தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் நம்பிக்கையின்மை இருக்கு.. தேர்தல் முடிவினை அறிவிக்க காங்கிரஸ் புது ஐடியா!

English summary

Erode East bypoll by election, Congress will win AIADMK has no chance to win-Thirumavalavan Thirumavalavan expressed confidence that the Congress party will win the DMK alliance in the Erode East assembly constituency by-election and said that the alliance parties will work hard for the Congress party to win. He also said that there is no chance of AIADMK winning.