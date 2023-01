வேட்பாளர் நான் தான்.. உண்மையிலேயே போட்டியிடுவது ‘காவல் வீரன்’ ஸ்டாலின் - உருகிய ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்!

முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றியும், தனக்கு முன்பே கை சின்னத்திற்காக பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய திமுகவினர் பற்றியும் நெகிழ்ச்சியோடு பேசியுள்ளார் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்.

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : "நான் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், உண்மையிலேயே இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்தான். தமிழ்நாட்டைக் காக்கும் காவல் வீரனாக இருந்து செயல்பட்டு வரும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கரத்தை வலுப்படுத்த அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள்" என ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேசியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளராக ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என இரு அணிகளும் வேட்பாளரைக் களமிறக்கவுள்ளன. மற்ற எந்தக் கட்சியும் வேட்பாளரை அறிவிக்காத நிலையில், முதல் ஆளாக களமிறங்கி பிரச்சாரத்தையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது திமுக கூட்டணி.

குறிப்பாக திமுக அமைச்சர்கள், காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளரை அறிவிப்பதற்கு முன்பே பிரச்சாரத்தில் இறங்கினர். தற்போது 11 அமைச்சர்கள் இடம்பெறும் குழு தேர்தல் பணிகளுக்காக திமுக சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

“I have been declared a candidate. But really, Chief Minister M.K.Stalin is contesting in this constituency. Make me win with a large margin of votes to Strenghten Stalin.” : Erode East Constituency Congress candidate EVKS Elangovan has said.