குக்கர் வெடித்ததில் பரவிய கேஸ்..அடுப்பை பற்ற வைக்க முயன்ற மூதாட்டி தீப்பிடித்து பலி..ஈரோட்டில் சோகம்

Erode

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் கோபி செட்டிபாளையம் அருகே சமையலறையில் கேஸ் அடுப்பு பற்ற வைக்கும் போது உடல் முழுவதும் தீப்பிடித்து மூதாட்டி ஒருவர் பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேஸ் அடுப்பில் குக்கரை வைத்து அரிசியை போட்டுவிட்டு வழக்கம் போல் மற்ற வேலைகளை மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி பார்த்து வந்துள்ளார். அப்போது திடீரென குக்கர் வெடித்து சிதறியுள்ளது. குக்கர் வெடித்து சிதறியதில் கேஸ் அடுப்பும் அணைந்து அதில் இருந்து எரிவாயு அறை முழுவதும் பரவியுள்ளது.

இதை அறியாத மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி மீண்டும் கேஸ் அடுப்பை பற்ற வைக்க முயன்றதால் அறையில் பரவியிருந்த எரிவாயுவினால் உடலில் தீப்பிடித்து பலியாகியுள்ளார்.

An old woman's body caught fire while lighting a gas stove in the kitchen near Gobi Chettipalayam in Erode district has caused tragedy in the area.