'ரியல் ஹீரோஸ்'.. ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம்தான்.. மின்னல் வேகத்தில் பயணியின் உயிரை காப்பற்றிய காவலர்கள்!

Erode

ஈரோடு: ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்றபோது தண்டவாளத்தில் விழ முயன்ற பயணியை மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு உயிரை காப்பாற்றிய ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்களை பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

வடமாநிலத்தை சேந்தவர் அசோக் தாஸ் (32). இவர் ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். விடுமுறை கிடைக்கும் நாட்களில் இவர் சொந்த ஊருக்கு சென்று விட்டு திரும்பி வருவது வழக்கம்.

English summary

Various quarters are praising the Railway Security Force guards who acted with lightning speed and saved the life of a passenger who tried to fall off the tracks while trying to get off the running train