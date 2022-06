அதிரவைத்த ‘கருமுட்டை’ விற்பனை..! மருத்துவமனைகளில் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை! சிக்கப்போகும் புள்ளிகள்?

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு : ஈரோட்டில் சிறுமியிடம் கருமுட்டைகளை எடுத்து விற்பனை செய்தது தொடர்பாக, சுகாதாரத்துறையின் உயர்மட்ட மருத்துவக்குழுவினர் மற்றும் காவல்துறையினர் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சி தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், மேலும் பலர் சிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கூறப்பாடுகிறது.

ஈரோட்டில் போலி ஆவணம் தயாரித்து, 16 வயது மகளின் கருமுட்டைகளை தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு விற்பனை செய்த தாய் சுமையா, அவரது இரண்டாவது கணவர் சையது அலி, இடைத்தரகர் மாலதி ஆகியோர் போக்சோ உள்ளிட்ட சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் சிறுமியின் வயதை அதிகப்படுத்தி காட்டும் வகையில், போலியாக ஆதார் தயாரித்து கொடுத்த ஜான் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A high-level medical team from the health department and the police are conducting intensive investigations in private hospitals in connection with the sale of eggs of a girl in Erode, and many more are said to be at risk.