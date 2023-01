ஈரோடு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. 2 மணி நேரமாக நடந்த முக்கிய ஆலோசனை.. நாளை வேட்பாளர் அறிவிப்பு?

ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் இபிஎஸ் அணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் நாளை அறிவிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஈரோடு மாவட்டம் வில்லரசம்பட்டியில் தங்கியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து ஆலோசிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் நாளை அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் களம் நாளுக்கு நாள் அனலை கிளப்பி வருகிறது. திமுக கூட்டணி தரப்பில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் வாக்கு சேகரிக்கும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர்.

ஆனால் அதிமுக தரப்பில் ஓபிஎஸ் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணிகள் சார்பில் தனித் தனியாக வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணியினரும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பெறுவதில் மும்முரமாக இருந்து வருகின்றனர்.

Edappadi Palanisamy meeting with the key executives of AIADMK regarding the Erode East by-poll. Also AIADMK candidate for the Erode by-election will be announced tomorrow.