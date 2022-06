கருமுட்டை விற்பனை விவகாரம்! பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தற்கொலை முயற்சி! மருத்துவமனையில் அனுமதி! பரபர ஈரோடு

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு : தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய ஈரோடு கருமுட்டை விற்பனை விவகாரம் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி காப்பகத்தில் தற்கொலைக்கு முயன்ற நிலையில் அவர் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளம்பெண், தனக்கு 3 வயதில் பெண் குழந்தை இருந்தபோது கணவனை விட்டுப் பிரிந்து விட்டார். பின், வேறு ஒருவருடன் இரண்டாவதாக திருமணம் முடித்து வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.

இதனிடையே இளம்பெண்ணின் மகள் 16 வயதினை எட்டியநிலையில், இரண்டாவது கணவர் அச்சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்துள்ளார்.இதற்கு தாயும் உடந்தையாக இருந்துள்ளார்.

English summary

The girl has been admitted to the Erode Government Hospital for treatment after she attempted suicide in connection with the erode ovulation egg sale case which caused a great shock throughout Tamil Nadu.