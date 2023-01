இளங்கோவன் கையை இறுகப்பற்றிய ஸ்டாலின்.. திருமகன் ஈ.வெ.ரா உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர்!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : மறைந்த ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. திருமகன் ஈவெரா உடலுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் திருமகன் ஈவெராவின் தந்தை ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். மகனை இழந்து வாடும் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் கைகளை இறுகப் பற்றி உருக்கமாக ஆறுதல் தெரிவித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இளம் எம்.எல்.ஏ திருமகன் ஈவெரா இன்று உடல் நலக்குறைவால் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார். அவரது மறைவு அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த துயரச் செய்தியைக் கேட்டு அதிர்ந்துபோன முதல்வர் ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களுடன் ஈரோட்ட்டுக்கு விரைந்து சென்று, திருமகன் ஈவெராவின் உடலுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

புத்தகம் வாசிப்பை நேசித்த திருமகன் ஈவெரா! வாழ வேண்டிய வயதில் மரணத்தை தழுவிய இளங்கோவன் மகன்

