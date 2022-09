நீ ஜெயிக்கணுமா.. தங்கை தேர்வெழுத உயிர்விட துணிந்த அண்ணன்கள்.. தோளில் சுமந்த ஆற்றை கடந்த நெகிழ்ச்சி

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ஆந்திராவில் தங்கை தேர்வு எழுத வேண்டும் என்பதற்காக அவரை தோளில் சுமந்து சம்பாவதி ஆற்றில் ஓடிய கழுத்தளவு தண்ணீரை அண்ணன்கள் கடந்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அண்ணன்-தங்கை உலகில் உள்ள உன்னதமான உறவில் ஒன்றாகும். நன்கு கவனித்து பார்த்தால் அண்ணன், தங்கைக்கும், தங்கை அண்ணனுக்காகவும் பல விஷயங்களை விட்டு கொடுப்பது தெரியும்.

இந்நிலையில் தான் ஆந்திராவில் தங்கை தேர்வெழுத 2 அண்ணன்கள் தங்களின் உயிரை பணயம் வைத்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

The incident of brothers crossing neck-deep water in the Sambavati river carrying his sister on their shoulders in order to write the examination in Andhra Pradesh has caused a sensation.