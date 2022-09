'அரசியல் அமைப்பை பாதுகாக்க பாஜவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற வேண்டும்' ஆவேசமடைந்த சீதாராம் யெச்சூரி

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: அரசியல் அமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் பாஜகவை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி தெரிவித்துள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி ஹைதராபாத்தில் செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது, அரசியல் அமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் பாஜகவை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று பேசினார். மேலும் அவர் கூறியதாவது:-

English summary

General Secretary of the Communist Party of the Communist Party of India Sitaram Yechury has said that if the political system is to be protected, the BJP should be removed from power.