"ரெட்டைவால் குருவி".. இந்த பக்கம் விமலா.. அந்த பக்கம் நித்யஸ்ரீ.. சிக்கிய "மச்சக்காரன்".. ஹய்யயோ

Hyderabad

oi-Hemavandhana

ஹைதராபாத்: 2 கல்யாணம் செய்த கல்யாண், வீட்டை விட்டு ஓடிப்போய்விட்டார் இல்லையா.. அதற்கு என்ன காரணம் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

திருப்பதி மாவட்டம் டக்கிலி அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் கல்யாண்.. டிக் டாக்கில் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர்.. அடிக்கடி வீடியோக்கள் எடுத்து சோஷியல் மீடியாவிலும் பதிவிட்டு வருகிறார்.

இவரது மனைவி பெயர் விமலா.. கடப்பாவை சேர்ந்தவர்.. டிக்டாக் வீடியோ எடுக்கும்போது, விமலாவுடன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்யாணுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது.

2 பொண்டாட்டிங்க டார்ச்சர்.. ஒரே வாரத்தில் ஓடிட்டாராமே.. ஆந்திராவில் 2வது கல்யாணம் செய்தாரே.. அவரேதான்

English summary

Do you know why did Andhra pradesh kalyan abscond and what happened to his family