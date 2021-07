பாபர் மசூதியை இடித்த பிறகு முஸ்லீமாக மாறிய மாஜி கரசேவகர் பல்பீர் சிங் திடீர் மரணம்.. போலீஸ் விசாரணை

Hyderabad

oi-Veerakumar

ஹைதராபாத்: 1992ம் ஆண்டு டிசம்பர் 6ம் தேதி அயோத்தியில் உள்ள பாபர் மசூதி கரசேவகர்களால் இடித்து தள்ளப்பட்டது. அப்போது ஒரு படம் அனைத்து பத்திரிக்கைகளிலும் முதல் பக்கத்தில் இடம் பிடித்தது..

இரண்டு கைகளையும் விரித்தபடி ஒரு இளைஞர் பாபர் மசூதியின் மேல் ஏறி நிற்பது போலவும், அவரது ஒரு கையில் வாள் போன்ற ஒரு ஆயுதம் இருப்பது போலவும் இருந்த அந்த புகைப்படம் உலகம் முழுக்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

பாபர் மசூதி மீது முதலில் ஆயுதத்தை இறக்கி அதை இடிக்க தொடங்கியது இந்த நபர் தான் என்று பின்னர் தெரிய வந்தது. அவரது பெயர் பல்பீர் சிங். தீவிர கர சேவகர்.

பாபர் மசூதி வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதிக்கு... லோக்ஆயுக்தாவில் துணை தலைவர் பதவி

English summary

Ex Karsevak Mohammad Amir who was participate in the demolition of Babri Masjid in 1992 and converted to Islam has been died in Hyderabad.