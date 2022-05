உதவி கேட்டு கதறியும் யாரும் உதவவில்லை... தெலுங்கானாவில் ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்டவரின் மனைவி கண்ணீர்

Hyderabad

ஐதராபாத்: ‛‛மதம்விட்டு மதம் திருமணம் செய்ததால் ரோட்டில் மக்கள் மத்தியில் என் கணவரை கொன்றுவிட்டனர். உதவி கேட்டு கதறியும் யாரும் உதவ முன்வரவில்லை. யாராவது உதவி செய்திருந்தால் நிச்சயம் எனது கணவரை காப்பாற்றி இருக்கலாம்'' என தெலுங்கானாவில் ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்ட தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த நாகராஜூவின் மனைவி அஷ்ரீன் சுல்தானா அழுதபடி கூறினார்.

தெலுங்கானா மாநிலம் ரங்கரெட்டி மாவட்டம் மார்பள்ளியை சேர்ந்தவர் நாகராஜ் (வயது 25). தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவர் கார் நிறுவனத்தில் விற்பனை பிரதிநிதியாக பணியாற்றினார்.

இவரும் பக்கத்து கிராமமான கானாப்பூரை சேர்ந்தவர் அஷ்ரீன் சுல்தானா. இவர்கள் 2 பேரும் பள்ளி காலத்தில் இருந்து காதலித்து வந்தனர். இருவரும் வெவ்வேறு மதம் என்பதால் திருமணத்துக்கு குடும்பத்தினர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

