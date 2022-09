பழைய ரணங்கள் மறக்குதே! ஸ்கையின் “வானவேடிக்கை”.. முதுகெலும்பாக கோலி -“மோதலுக்கு” பின் மீண்டும் சரவெடி

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 இறுதிப்போட்டியில் வென்று இந்திய அணி கோப்பையை தூக்கிய நிலையில், அதில் இளம் வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ் அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதற்கு முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி உரிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்து பார்ட்னர்ஷிப்பை தக்க வைத்ததே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியது.

முதலில் பேட் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 186 ரன்களை குவித்தது. இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணியில் கே.எல்.ராகுல், ரோகித் ஷர்மா அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழக்க விராட் கோலியுடன் ஜோடி சேர்ந்தார் சூர்ய குமார் யாதவ்.

English summary

When the Indian team won the T20 final against Australia and lifted the trophy, The former Indian captain Virat Kohli gave due support to the young player Suryakumar Yadav's amazing innings and maintained the partnership.