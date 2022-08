நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர்-அமித்ஷா டின்னர்! பின்னணியில் 4 முக்கிய காரணம்! ஆபரேஷன் சவுத்தில் பாஜக ஆர்வம்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ‛ஆபரேஷன் சவுத் இந்தியா' திட்டத்தின் அடிப்படையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று ஐ தரபாத்தில் நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆரை சந்தித்து ஒன்றாக டின்னர் சாப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார். இந்த சந்திப்பின் பின்னணியில் 4 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தெலுங்கானாவின் நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் உள்ள முனுகோடே சட்டசபை தொகுதியின் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் ராஜகோபால் ரெட்டி. இவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதனால் விரைவில் தொகுதிக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் ராஜகோபால் ரெட்டி பாஜகவில் இணைய உள்ளார். முனுகோடே தொகுதியின் இடைத்தேர்தலையொட்டி இன்று மத்திய உள்துறை அமித்ஷா தலைமையில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதில் ராஜகோபால் ரெட்டி பாஜகவில் இணைந்து மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.

On the basis of 'Operation South India' plan, Union Home Minister Amit Shah is going to meet actor Jr. NTR today in Idarabad and have dinner together and hold talks. According to reports, there are 4 main reasons behind this meeting.