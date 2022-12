எப்புட்றா..பெட்ரோல் டேங்கில் காதலியை உட்கார வைத்து.. நடுரோட்டில் முகம் சுளிக்க வைத்த காதல் ஜோடி!

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: ஆந்திராவில் காதல்ஜோடி ஒன்று பைக்கில் முகம் சுளிக்க வைக்கும் வகையிலும் ஆபத்தான பயணத்தையும் மேற்கொண்டது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. இந்தக் காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவியதையடுத்து வண்டி எண்ணை வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தெய்வீகமானது காதல் என்று சொல்வதுண்டு. எத்தனையோ காதல் ஜோடிகள் கண்ணியமாக நடந்து கொண்டாலும் சில காதல் ஜோடிகள் பொது இடங்கள் என்று கூட பார்க்காமல் சில்மிஷங்களிலும் சல்லாபங்களிலும் ஈடுபட்டு பலரையும் முகம் சுளிக்க வைக்கும் வகையில் நடந்து கொள்வதுண்டு.

பீச்சுகள், பொழுது போக்கு பூங்காக்களில் சில காதல் ஜோடிகள் நடந்து கொள்ளும் விதம், என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேமா... என்று தலையில் அடித்துக்கொள்ளாத அளவுக்கு இருக்கும்.

English summary

A couple in Andhra Pradesh went on a shocking and dangerous journey on a bike which has gone viral on social media and has come under heavy criticism. After these scenes spread rapidly on the Internet, the police are investigating the vehicle number.