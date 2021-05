இந்தியாவில் அறிமுகமானது ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசி.. எப்போது கிடைக்கும்.. விலை என்ன.. விவரம்!

Hyderabad

oi-Velmurugan P

ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பூசி 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரியுடன் ரூ.995க்கு விற்பனை செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசி அடுத்த வாரத்தில் சந்தைக்கு வரும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸை டாக்டர் ரெட்டி ஆய்வகத்தின் தலைமை நிர்வாகியான தீபக் சப்ரா இன்று எடுத்துக்கொண்டார்.

இன்று முதல் சாப்ட் லான்ஞ் முறையில் பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி அளிக்கப்படும் என்று டாக்டர் ரெட்டி லேப்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Russia's Sputnik V corona vaccine will be sold in India for Rs 995 include GST. The central government has also announced that the Sputnik V vaccine will hit the market next week.