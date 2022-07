வளர்ச்சி அரசியலால் வாரிசு அரசியல் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.. செயற்குழு கூட்டத்தில் சீறிய ஜே.பி.நட்டா

Hyderabad

ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் பாஜகவின் வளர்ச்சி அரசியலால் எதிர்க்கட்சிகளின் வாரிசு அரசியல் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தெரிவித்துள்ளார்.

தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக ஆளும் 19 மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டுள்ளனர். இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, பிரதமர் மோடியை விமர்சிப்பதாக நினைத்துக்கொண்டு, எதிர்க்கட்சிகள் தேசத்தை எதிர்க்க தொடங்கியுள்ளனர் என்று விமர்சித்துள்ளார்.

The party's national president JP Nadda has said that the succession of the opposition parties has been rejected by the political people due to the development politics of the BJP in India.