ரூ.250 கோடியில் மகள் திருமண வரவேற்பு! 3 லட்சம் பேருக்கு அழைப்பு! வியக்க வைத்த தெலங்கானா மாஜி எம்பி!

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலங்கானாவில் ரூ.250 கோடி செலவில் பிரமாண்டமான அரங்கில் 3 லட்சம் பேருக்கு அழைப்பு விடுத்து மகளின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை வெகுவிமரிசையாக தெலங்கானா முன்னாள் எம்பி நடத்தி அசத்தி அனைவரின் புருவத்தையும் உயர்த்த செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் முகூர்த்த தினங்களில் ஏராளமான திருமணங்கள் நடந்து வருகின்றனர். இருப்பினும் ஒரு சில திருமணங்கள் மட்டும் ‛டாக் ஆப்தி டவுன்' ஆக மாறுகின்றன. குறிப்பாக சினிமா, அரசியல், தொழிலதிபர்களின் திருமணங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும்.

இதுதவிர வித்தியாசமான முறையில் நடத்தப்படும் திருமணங்களும் பத்திரிகைகளில் செய்தியாக வெளியாகி வருகின்றன. குறிப்பாக அதிக செலவில் பிரமாண்டமாக நடத்தப்படும் திருமணங்கள் செய்தித்தாள்களின் முதல் பக்க செய்தியாகின்றன. அந்த வகையில் தான் தற்போது தெலங்கானாவின் கம்மத்தில் மாஜி எம்பி ஒருவர் ரூ.250 கோடி செலவில் மகளின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தி உள்ளார். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

மகளின் திருமண விருந்து.. தலைக்கு இத்தனை ஆயிரமா?.. மொத்த செலவு எவ்வளவு?.. அண்ணாச்சி லெஜண்டின் அசத்தல்

English summary

The former Telangana MP has become the talk of the town by hosting his daughter's wedding reception in Telangana at a huge cost of Rs 250 crore and inviting 3 lakh people.