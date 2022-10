மத்திய அரசை மீறி தெலுங்கானாவில் இரவில் பறந்த ஆர்டர்.. பழங்குடி மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு 10%மாக உயர்வு

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஹைதராபாத்: மத்திய அரசு அனுமதி வழங்காத நிலையில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பட்டியலின பழங்குடி மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை 6 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக உயர்த்தி தெலுங்கானா அரசு இரவோடு இரவாக அரசாணை பிறப்பித்தது.

ஆந்திராவில் இருந்து தெலுங்கானா கடந்த 2014ல் தனி மாநிலமாக பிரிந்தது. இதையடுத்து நடந்த 2 சட்டசபை தேர்தலிலும் சந்திர சேகரராவின் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

முதல்வராக சந்திர சேகரராவ் தொடர்ந்து வருகிறார். இவரது ஆட்சியில் மாநிலத்தில் இடஒதுக்கீட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அடுத்த அதிர்ச்சி.. சென்னை உள்பட 8 ரயில் நிலையங்களில் பிளாட்பார்ம் கட்டணம் உயர்வு.. காரணத்தை பாருங்க

English summary

The Telangana government issued an overnight ordinance to increase the reservation for Scheduled Tribes in education and employment from 6 percent to 10 percent without the central government's approval.