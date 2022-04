முட்டாள்கள் தினம்.. கோயிலில் திருமணம் - போதையில் ஆணுக்கு தாலி கட்டிய இளைஞர்! அப்றம் என்னாச்சு?

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் குடிபோதையில் தனக்கு தாலி கட்டிய ஆட்டோ ஓட்டுநரோடுதான் வாழ்வேன் என இளைஞர் தாலியோடு வீட்டுக்கு சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சங்காரெட்டி மாவட்டம் ஜோகிபேட் பகுதியை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர், டுமாபால்பேட் பகுதியில் உள்ள மதுபானக் கடையில் எப்போதும் குடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.

அங்கு இவரைபோலவே மது அருந்துவதற்காக வரும் 21 வயது இளைஞரோடு 22 வயது ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நட்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

In Telangana, the incident where a young man went home with Thaali saying that he would live with the auto driver who tied him up while he was drunk has caused a stir: