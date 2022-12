மாணவிகளுக்கு தொல்லை.. டீச்சரை ஓட ஓட விரட்டி செருப்பால் அடித்த பொதுமக்கள்.. "சம்பவம்"

Hyderabad

oi-Jackson Singh

ஹைதராபாத்: மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியரை நடுரோட்டில் ஓட ஓட விரட்டி ரத்தம் வழிய வழிய பொதுமக்கள் செருப்பால் அடிக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பொதுமக்கள் கொடுத்த தண்டனை தான் சரி என்று நெட்டிசன்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சுமார் 3 ஆண்டுகளாக நூற்றுக்கணக்கான மாணவிகளை மிரட்டி இந்த ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்திருப்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

In Telangana, a video of a teacher who had sexually harassed female students running in the middle of the road and being beaten by the public with sandals is going viral on social media.