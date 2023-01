10 நாட்களுக்கு ரூ.54 லட்சம்.. சொகுசு கப்பல் இல்லீங்க.. மருத்துவமனை பில்தான் இது.. ஷாக்கான நோயாளி!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலத்தில் 10 நாட்கள் சிகிச்சைக்கு சுமார் ரூ.54 லட்சம் பில் செலுத்த வேண்டும் என்று நோயாளியை தனியார் மருத்துவமனை வலியுறுத்தியுள்ள சம்பவம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவர் சையத் ரஹ்மத் உதின். 44 வயதான இவருக்கு கார்டியோஜெனிக் அதிர்ச்சி மற்றும் இடது வென்ட்ரிகுலர் செயலிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து இம்மாத தொடக்கத்தில் அவர் பிரபல தனியார் மருத்துவமனையான 'சிட்டிசன் ஸ்பெஷாலிட்டி' மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு கரோனரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்த நிலையில் மருத்துவமனை பில்லை கட்ட சொல்லியுள்ளது.

பில்லை பார்த்த சையத் ரஹ்மத் உதினின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். அதாவது சையத் ரஹ்மத் உதின் மருத்துவமனையில் சேர்ந்து வெறும் 10 நாட்கள்தான் ஆகிறது. ஆனால் இந்த சிகிச்சைக்கு சுமார் ரூ.54 லட்சத்தை கட்டுமாறு மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது. இதனை எதிர்பார்க்காத குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். தற்போது வரை ரூ.20 லட்சத்தை குடும்பத்தினர் கட்டியுள்ளனர். ஆனால் மேற்கொண்டு தொகையை கட்ட முடியாமல் திணறி வருகின்றனர்.

