கண்கலங்கிய முன்னாள் காதலி.. காதல் கணவருக்கு 2வது திருமணம் செய்து வைத்த மனைவி.. ஆந்திராவில் ஆச்சரியம்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ஆந்திராவில் மனைவி ஒருவர் தனது கணவருக்கு முன்னாள் காதலியுடன் 2வது திருமணம் செய்து வைத்துள்ள வினோத சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பொதுவாக ஒரு பெண்ணோ, ஆணோ தனது கணவர்/மனைவி ஆகியோர் இன்னொருவருடன் நெருக்கமாக பழகுவதை விரும்பமாட்டார். இதில் சிலர் ஒருபடி மேலே சென்று கணவர்-மனைவியின் செயல்களை கண்காணிப்பதையும் வாடிக்கையாக வைத்துள்னர்.

இந்நிலையில் தான் ஆந்திராவில் ஒரு பெண் தனது கணவரை முன்னாள் காதலியுடன் சேர்த்து வைத்து 2வது திருமணம் நடத்தி உள்ள விசித்திரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A strange incident has taken place in Andhra Pradesh where a wife gets married her husband with ex-girlfriend for the second time.