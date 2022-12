அதிக பக்தர்கள் வருகை.. இந்தியாவில் திருப்பதிக்கு 2ம் இடம்.. முதல் இடத்தில் எந்த கோவில் பாருங்க!

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் உள்ள கோவில்களுக்கு உள்நாட்டு பக்தர்கள் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமானவர்கள் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் தான் 2022ல் இந்தியாவில் அதிக பக்தர்கள் சென்ற கோவில்களின் பட்டியலில் திருப்பதி 2வது இடத்தில் உள்ள நிலையில் முதலிடத்தில் இன்னொரு கோவில் உள்ளது. மேலும் ஆன்மிக நகரம் என பெயர் பெற்றுள்ள மதுரையில் புதிய சாதனையை செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஏராளமான கோவில்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கோவில்களுக்கு அந்தந்த மாநில மக்கள் தவிர பிற மாநில மக்களும், வெளிநாட்டு மக்களும் அதிகமாக வந்து செல்கின்றனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் காரணமாக பல கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. இந்நிலையில் தான் 2022ல் கொரோனா பரவல் குறைந்த நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் விலக்கி கொள்ளப்பட்டன.

English summary

Temples in India are visited not only by domestic devotees but also by many people from abroad. In this case, Tirupati is on the 2nd place in the list of most visited temples in India in 2022 and another temple is at the top. And Madurai, which is known as a spiritual city, has made a new record.