அடேங்கப்பா.. அரசு பேருந்தில் பிறந்த 2 பெண் குழந்தைகளுக்கு அடித்த மெகா ஜாக்பாட்.. என்ன தெரியுமா?

ஹைதராபாத்: நம்மிடம் நெருங்கி பழகுபவர்களுக்கு ஏதேனும் நல்ல விஷயம் நடந்து விட்டால் ''நீ பிறக்கும்போதே அதிர்ஷ்டகாரன்'' என்று வேடிக்கையாக சொல்வது வழக்கம். ஆனால் தெலுங்கானாவில் பிறக்கும்போதே 2 பச்சிளம் குழந்தைகள் உண்மையிலேயே அதிர்ஷ்டசாலிகளாய் பிறந்துள்ளன. இதனை பற்றி இப்போது காண்போம்.

தெலுங்கானா மாநிலம் நாகர்கர்னூல் டெப்போவுக்குச் சொந்தமான அரசு பேருந்து நவம்பர் 30-ம் தேதி வழக்கம்போல் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தது. பெத்தகொத்தப்பள்ளி கிராமம் அருகே பேருந்து சென்றபோது அதில் இருந்த கர்ப்பிணிக்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The Telangana State Transport Corporation (TSRTC) has announced that 2 girls born on the Telangana state bus will be able to travel on the state bus for free for the rest of their lives