புதிய அமைச்சர்களில் 4 பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்.. 16 பேர் கோடீஸ்வரர்கள்.. இது குஜராத் நிலவரம்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

அகமதாபாத் : குஜராத் மாநிலத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அமைச்சர்களில் 4 பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளன. அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளவர்களில் ஒருவரைத் தவிர அத்தனை பேருமே கோடிஸ்வரர்கள் ஆவார்கள்.

குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து 7-வது முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. இதையடுத்து அங்கு பூபேந்திர படேல் மீண்டும் முதலமைச்சராகப் பதவி ஏற்றார்.

முதல்வர் பூபேந்தர் படேல் தலைமையில் குஜராத் அமைச்சரவை பதவி ஏற்பு விழா கடந்த 12ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா மற்றும் பல்வேறு கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

குஜராத் முதல்வராக மீண்டும் பதவியேற்ற பூபேந்திர படேல்! ஓயாத உழைப்பு! அதிர்ந்து பேசாத குணம்! யார் இவர்

English summary

4 of the newly inducted ministers in Gujarat state have criminal cases against them. All but one of the cabinet members are billionaires.