சிசிடிவி கேமராக்கள் இல்லை.. 3 மாத தேடுதல் வேட்டை.. கூட்டு பலாத்காரத்தில் 3 பேரை கைது செய்த போலீஸ்

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் நடந்து 3 மாதங்கள் ஆன நிலையில் தற்போது நால்வரையும் காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறது.

ஏற்கெனவே இம்மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த கைது சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

4 people have been arrested in the case of gang rape of a young girl in Jharkhand state. After 3 months of this incident, the police have arrested all the four people. This arrest has taken place at a time when violence against women is already ongoing in the state.