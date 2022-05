ம.பி.யில் கொடூரம்.. உணவுக்கு பணம் கேட்ட 6 வயது சிறுவன் கழுத்தை நெரித்து கொன்ற போலீஸ்காரர்

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் வயிறு பசிப்பதாக கூறி உணவுக்கு பணம் கேட்ட 6 வயது சிறுவனின் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து உடலை ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத சாலையோரம் போலீஸ்காரர் வீசிய கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் தாடியா கோத்வாலி பகுதியை சேர்ந்தவர் மயாங்க் சென் (வயது 6). இவரது தந்தை சலூன் கடை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் மயாங்க் சென் மே மாதம் 4ம் தேதி வெளியே சென்றார். அதன்பிறகு வீடு திரும்பவில்லை.

இதுபற்றி அவரது பெற்றோர் போலீசில் புகார் செய்தார். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க துவங்கினர். மாநிலங்களில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களிலும் சிறுவனின் போட்டோ அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

அதிர்ச்சி... கொலை வழக்கு ஆதாரங்களை தூக்கி சென்ற குரங்கு... ராஜஸ்தானில் அரங்கேறிய சம்பவம்

English summary

A 6-year-old boy strangled to death and his body dumped on the roadside in Madhya Pradesh after he demanded money for food.