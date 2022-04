எரிபொருளுக்கு 68% வரியை வாங்கிட்டு.. மக்களுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்றீங்களே! மோடியை விளாசும் ராகுல்

India

கொல்கத்தா: இந்தியாவில் மொத்த எரிபொருள் மீதான வரியில் 68 சதவீதத்தை மத்திய அரசு எடுத்து கொண்டாலும் கூட பிரதமர் நரேந்திர மோடி சரியான ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல், பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றத்தை குறைக்க வேண்டும் என மாநில அரசுகளை வற்புறுத்தி வருகிறது என காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவல் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடன் நேற்று காணொலி மூலம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அப்போது ‛‛6 வயது முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும்'' என அவர் கூறினார்.

Congress leader Rahul Gandhi has slammed Prime Minister Narendra Modi ்federalism is not cooperative, its coercite and forcing state governments to reduce petrol and diesel prices without giving proper cooperation, even though the central government is taking 68 per cent of the total fuel tax in India.