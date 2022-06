அம்மா வயசு இருக்கும்..கட்டுமான தளத்தில் கதறிய மூதாட்டி! கொஞ்சமும் இரங்காத கொடூரன்! பதறிப் போன போலீஸ்

India

போபால் : மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் அருகே கட்டுமான தளத்தில் பணியாற்றி வந்த 48 வயதான பெண்ணை 28 வயது இளைஞர் கடத்திச் சென்றதோடு அடித்து துன்புறுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் 2020ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும், 2021 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில், பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயதுக்கு குறைவான சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்றங்களின் எண்ணிக்கை 46% அதிகரித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டை விட 2021ஆம் ஆண்டில், ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை 13,618 குற்றங்கள் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்துள்ளது. அதேபோல், 2022ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை பெண்களுக்கு எதிராக 19,953 குற்றங்கள் நடந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

A 48-year-old woman was abducted and beaten by a 28-year-old man while working at a construction site near Bhopal in Madhya Pradesh, police said on Monday.