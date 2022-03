இன்னொரு பாடி வரட்டும்.. மருத்துவ ஊழியர்களின் அலட்சியம்.. 10 கிமீ மகளின் சடலத்தை சுமந்து சென்ற தந்தை

India

oi-Rajkumar R

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்ட சிறுமி மரணம் அடைந்த நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் வசதி செய்து தரப்படாததால் அவரது தந்தை சிறுமியின் சடலத்தை பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் சுமந்து சென்ற அதிர்ச்சி வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது.

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சுர்குஜா மாவட்டத்தில் உள்ள லகான்பூர் கிராமத்தில் சமூக சுகாதார மையம் உள்ளது.

ஆம்தாலா கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஈஸ்வர் தாஸ் என்பவர், உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த தனது 7 வயது மகள் சுரேகாவை லக்கன்பூர் சமூக நல மையத்துக்கு அதிகாலையில் சிகிச்சைக்காக அழைத்து வந்துள்ளார்.

English summary

In the state of Chhattisgarh, a girl suffering from fever died and her father carried the body of the girl ten kilometers away as the ambulance was not provided.