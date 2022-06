அடக் கொடுமையே.. வெறும் 14 வயசு தான்! கழிவறைக்குள் கேட்ட ‘குவா குவா’..! பதறி போன போபால்..!

India

போபால் : மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் அருகே வீட்டின் கழிவறையில் 14 வயது சிறுமி ஒருவர் குழந்தை பெற்றெடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், சிறுமியை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காதலன் சிறையில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

ஏன் இந்த உலகம் இப்படி ஆயிருச்சு! இப்படி இருந்தா எப்படி மழை பெய்யும்? என பல பெரியவர்கள் தலையில் அடித்துக்கொண்டே பல சம்பவங்களை கேள்விப்பட்டு கடந்து செல்வதை நாம் பார்த்திருப்போம்.. அந்த அளவுக்கு நாட்டில் குற்ற சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது.

பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள், போதைக்கு அடிமையாகும் சிறுவர்கள், 15 வயதுக்குள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் சிறுமிகள் என குற்ற சம்பவங்களில் வடிவம் வேறு இருந்தாலும் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு ஒன்றுதான்.

A 14-year-old girl has given birth to a baby boy in the bathroom of a house near Bhopal in Madhya Pradesh, police said on Monday.