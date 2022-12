மாடலிங் பண்றீங்களா? இளம்பெண்ணை ஏமாற்றி பலாத்காரம்! சிக்கிய நிர்வாண படங்கள்.. அதிர்ந்த போலீஸ்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: மாடலிங் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பி குஜராத் வந்த இளம்பெண்ணை ஆசைக் காட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்க அப்பெண்ணின் அந்தரங்க படங்களையும் வைத்து மிரட்டியிருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் 27 வயது இளம்பெண். இவர் கடந்த சில நாட்களாக மாடலிங் துறையில் வேலை தேடி அலைந்திருக்கிறார். எனவே வாய்ப்புக்காக பேஸ்புக் சமூக வலைத்தளத்தில் தனது புகைப்படங்களையும் பதிவேற்றியுள்ளார். இந்த படங்களை பார்த்த நபர் ஒருவர் தான் போட்டோ கிராபர் எனவும், ஒரு பெரிய மாடலிங் பணிக்காக இளம் பெண் ஒருவரை தேடி வருவதாகவும் கூறி அறிமுகமாகியுள்ளார்.

இருவரும் நீண்ட நாட்களாக பேஸ்புக்கில் பேசி வந்துள்ள நிலையில் சமீபத்தில் தங்களது செல்போன் எண்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். மாடலிங் துறையில் இளம்பெண்ணிற்கு இருக்கும் ஆர்வத்தை ஏற்கெனவே புரிந்து வைத்திருந்த இந்த இளைஞர் இது தொடர்பாக பேச அழைத்ததாக கூறி அடிக்கடி போனில் பேசியுள்ளார். பின்னர் இருவரும் நண்பர்களாகியுள்ளனர்.

ஆப்பிள் சாம்சங் யூசர்களுக்கு ஷாக் செய்தி! இனி 'இந்த’ போன்களின் வாட்ஸ் அப் வேலை செய்யாது! என்னவாம்?

English summary

The police have arrested a young man who sexually assaulted a young girl who came to Gujarat wanting to become a model. It has also been revealed in the investigation that the woman was threatened with private pictures so that the matter would not be known.