குஜராத் தேர்தலை குழப்ப திட்டம்? 11 நாளில் 25,000 பேரை தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்.. பாய்ந்த ‛பாசா’ சட்டம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத் மாநிலத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் நபர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஆமதாபாத், சூரத்தில் மட்டும் 25 ஆயிரம் பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்த நிலையில் ‛பாசா' சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது.

2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ம் தேதி நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

English summary

As the assembly elections are about to be held in Gujarat, the police have arrested 25,000 people in Ahmedabad and Surat on the grounds that they are causing trouble.