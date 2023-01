ஜோஷிமத்தை போல மூழ்க தொடங்கும் மற்றொரு இடம்..பீதியில் உறைந்த மக்கள்..என்னதான் நடக்குது?

India

டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஜோஷிமத் நகரம் பேரிடர் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வரும் நிலையில், ஜோஷிமத்தை போல மற்றொரு பகுதி மூழ்க தொடங்கியிருப்பது அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் சமோலி மாவட்டத்தில் அமைந்து இருக்கும் நகரம் ஜோஷிமத். மலைப்பகுதியில் அமைந்து இருக்கும் இந்த ஊர் ரிசிகேஷ் - பத்ரிநாத் ஹைவேயில் உள்ளது.

கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 6,150-அடி உயரத்தில் இந்த கிராமம் அமைந்துள்ளது. சுற்றுலாப்பகுதியாகவும் இந்த நகரத்தில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.

வேதனை! ஒருபக்கம் உடைந்து விழும் வீடுகள்..மறுபக்கம் வாட்டி வதைக்கும் குளிர்..தவிக்கும் ஜோஷிமத் மக்கள்

While the Joshimath city of Uttarakhand has been declared a disaster zone and people are being evacuated from there, another area like Joshimath has started sinking, which has caused more shock among the people of the area.