பாகிஸ்தான் பிரதமர் பாபர் அசாம்.. 1992 லாஜிக்! உலகக்கோப்பை வென்றால்.. கொளுத்திப்போட்ட சுனில் கவாஸ்கர்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கான்பெரா: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றிபெற்றால் அந்த அணியின் கேப்டன் பாபர் அசாம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஆவார் என இந்திய முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்து உள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி இருக்கிறது. சூப்பர் 12 சுற்றுகள், மற்றும் அரையிறுதி சுற்றுகள் நிறைவடைந்து உள்ளன.

இந்த தொடரில் சூப்பர் 12 சுற்றில் இடம்பெற்ற 12 அணிகளும் 2 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இடையே தலா ஒரு போட்டி நடத்தப்பட்டது. 2 குழுக்களிலும் அதிக புள்ளிகளை எடுத்த முதல் 2 அணிகள் என 4 அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.

English summary

Former Indian player Sunil Gavaskar has said that if Pakistan wins the T20 World Cup final against England, the team's captain Babar Azam will become the Prime Minister of Pakistan.