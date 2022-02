100வது பிறந்தநாள்.. 90 வயது மனைவியை மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்ட தாத்தா!

India

oi-Jaya Chitra

கொல்கட்டா: தனது 100வது பிறந்தநாளை ஒட்டி, பேரப்பிள்ளைகள் முன்னிலையில் மீண்டும் தனது 90 வயது மனைவியை தாத்தா ஒருவர் திருமணம் செய்து கொண்ட வித்தியாசமான கொண்டாட்டம் மேற்கு வங்கத்தில் நடந்துள்ளது.

25வது, 50வது, 75வது என திருமணநாளை விமர்சையாகக் கொண்டாடுவது போல், ஆண்களின் 60வதுபிறந்தநாளின் போது, 60வது கல்யாண நாளைக் கொண்டாடும் பழக்கமும் நம் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது. 60 வயதாகி விட்டது, இத்தனை வருடங்கள் இருவரும் இணை பிரியாமல் ஒன்றாக குடும்பம் நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதைக் கொண்டாடும் வகையிலும், அவர்களது திருமண வாழ்க்கை மற்ற இளம் ஜோடிகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இப்படி திருமணங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

60 வயதுக்கே அப்படியென்றால் 100 வயது என்றால் சின்ன விசயமா என்ன? மேற்கு வங்கத்தில் தனது 100வது பிறந்தநாளையொட்டி, தனது 90 வயது மனைவியைத் தனது பேரப்பிள்ளைகள் முன்னிலையில் திருமணம் செய்துள்ளார்.

English summary

On the occasion of their 70th marriage anniversary, a centenarian from Murshidabad, West Bengal, decided to renew his vows to his wife. Biswanath Sarkar once again tied the knot with his 90-year-old life partner Surodhoni Sarkar.