காதலியை மீட் செய்யனுமாம்.. அதுவும் பள்ளியில்.. எலக்ட்ரீசியன் செய்த வேலையை பாருங்க.. ஊரே ஆடிப்போச்சு

India

oi-Nantha Kumar R

பீகார்: பீகார் மாநிலத்தில் கிராமம் முழுவதும் மின்தடையை ஏற்படுத்திவிட்டு இரவு நேரத்தில் பள்ளியில் காதலியை ரகசியமாக எலக்ட்ரீசியன் சந்தித்தார். இந்த ஜோடியை பிடித்த கிராம மக்கள் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தனர்.

இந்தியாவில் நிலக்கரி தட்டுப்பாட்டால் பல்வேறு மாநிலங்களில் தற்போது அறிவிக்கபடாத மின்வெட்டுகள் உள்ளன. கடந்த சில வாரங்களை ஒப்பிடும்போது இந்த பிரச்சனைக்கு தற்போது பெரும்பாலான மாநிலங்களில் தீர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் மட்டும் இரவில் தினமும் 2 முதல் 3 மணிநேரம் தொடர்ந்து மின்சாரம் தடைப்பட்டு வருகிறது. இதன் பின்னணி காரணம் குறித்து கிராம மக்கள் ஆராய்ந்தபோது தான் மின்சாரத்தை துண்டித்த நபர் இளம்பெண் ஒருவரை சம்சாரமாக்க முயற்சிக்கும் விஷயம் தெரியவந்தது. அதுபற்றிய விவரம் வருமாறு:

English summary

A Bihar man would cut off the power supply of his entire village so as to meet his girlfriend in the dark. Now people surrouded and The man was married to the girl in the presence of the Sarpanch and other village council members.